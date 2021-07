Sarrians Sarrians SARRIANS, Vaucluse Sarrians fait son cinéma Sarrians Sarrians Catégories d’évènement: SARRIANS

Vaucluse

Sarrians fait son cinéma Sarrians, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Sarrians. Sarrians fait son cinéma 2021-07-13 19:30:00 – 2021-07-13 23:30:00 Théâtre de verdure 168 Avenue de la Camargue

Sarrians Vaucluse Sarrians Venez découvrir ou redécouvrir le film «Jumanji en plein air, Bienvenue dans la jungle» une version de 2017 complètement décalée du film éponyme de 1995, à l’occasion d’une séance de cinéma en plein air. La soirée débutera par une animation musicale. evenementiel@ville-sarrians.fr +33 4 90 12 21 34 dernière mise à jour : 2021-06-16 par

