Théâtre comique SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre, 18 novembre 2023, Sarriac-Bigorre.

Sarriac-Bigorre,Hautes-Pyrénées

La troupe associative « Les phoénix potins », installée à Vic-en-Bigorre, propose une soirée avec un nouveau spectacle « les femmes de l’atelier 4 ».

Du beau et bon théâtre comique en perspective.

Participation libre..

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

SARRIAC-BIGORRE Salle des fêtes

Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Vic-en-Bigorre-based troupe « Les phoénix potins » is offering an evening with a new show, « les femmes de l’atelier 4 ».

A fine evening of comic theater.

Free admission.

La compañía de Vic-en-Bigorre « Les phoénix potins » presenta un nuevo espectáculo titulado « Les femmes de l’atelier 4 ».

Nos espera un gran teatro cómico.

Entrada gratuita.

Die assoziative Theatergruppe « Les phoénix potins », die sich in Vic-en-Bigorre niedergelassen hat, bietet einen Abend mit einem neuen Stück « les femmes de l’atelier 4 ».

Schönes und gutes komisches Theater in Aussicht.

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65