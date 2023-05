MARCHE POPULAIRE, 29 mai 2023, Sarreinsming.

Sarreinsming,Moselle

38e Marche Populaire organisée par l’Association de Randonneurs NAMASTE, association à but humanitaire.

Départ et arrivée : espace couvert « bord de Sarre » (terrain de football) de 7h à 14h, arrivée limitée à 18h.

Parcours de 5,10 et 20 km.

Restauration, buvette et café-gâteaux.. Tout public

Lundi 2023-05-29 à 07:00:00 ; fin : 2023-05-29 14:00:00. 3 EUR.

Sarreinsming 57905 Moselle Grand Est



38th Popular Walk organized by the Association de Randonneurs NAMASTE, a humanitarian association.

Departure and arrival: covered area « bord de Sarre » (soccer field) from 7am to 2pm, arrival limited to 6pm.

Course of 5, 10 and 20 km.

Catering, refreshment bar and coffee-cakes.

38ª Marcha Popular organizada por la Association de Randonneurs NAMASTE, asociación humanitaria.

Salida y llegada: zona cubierta « bord de Sarre » (campo de fútbol) de 7h a 14h, llegada limitada a las 18h.

Recorridos de 5, 10 y 20 km.

Catering, bar de refrescos y coffee-cakes.

38. Volksmarsch, organisiert von der Association de Randonneurs NAMASTE, einem Verein mit humanitären Zielen.

Start und Ziel: überdachter Bereich « bord de Sarre » (Fußballfeld) von 7 bis 14 Uhr, begrenzte Ankunft um 18 Uhr.

Strecken von 5,10 und 20 km.

Verpflegung, Getränkestand und Kaffee und Kuchen.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES