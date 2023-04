FESTIVAL RANDO-MOSELLE – UN BALCON CALCAIRE SUR LA VALLÉE DE LA SARRE Sarreinsming Sarreinsming Catégories d’Évènement: Moselle

2023-05-28 14:00:00 – 2023-05-28 16:30:00

Moselle Sarreinsming . Sortie organisée par l’Office de Tourisme Sarreguemines Confluences dans le cadre du Festival Rando-Moselle en partenariat avec Moselle Attractivité et animée par Mr Thierry Gidé et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.

Présentation d’une pelouse sèche calcaire : particularités de ces milieux, cortège floristique, entomofaune et avifaune spécifique, géologie du Muschelkalk. Terrain en pente, valloné, non adapté aux personnes à mobilité réduite.

Bonnes chaussures de marche, tenue adaptée à la météo. Inscription par téléphone ou mail auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles). CEN Lorrainre

