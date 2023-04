FESTIVAL DU PATRIMOINE NATUREL – UN BALCON CALCAIRE SUR LA VALLÉE DE LA SARRE, 28 mai 2023, Sarreinsming.

Sortie proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine et animée par Mr Thierry Gidé.

Présentation d’une pelouse sèche calcaire : particularités de ces milieux, cortège floristique, entomofaune et avifaune spécifique, géologie du Muschelkalk.

Terrain en pente, valloné, non adapté aux personnes à mobilité réduite.

Bonnes chaussures de marche, tenue adaptée à la météo.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou mail.. Tout public

Dimanche 2023-05-28 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-28 16:30:00. 0 EUR.

Sarreinsming 57905 Moselle Grand Est



Outing proposed by the Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine and animated by Mr Thierry Gidé.

Presentation of a dry calcareous grassland: particularities of these environments, floristic procession, entomofauna and specific avifauna, geology of the Muschelkalk.

Sloping, hilly terrain, not suitable for people with reduced mobility.

Good walking shoes, clothing adapted to the weather.

Registration at the Tourist Office by phone or mail.

Excursión propuesta por el Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine y dirigida por el Sr. Thierry Gidé.

Presentación de un pastizal calcáreo seco: particularidades de estos medios, procesión florística, entomofauna y avifauna específica, geología del Muschelkalk.

Terreno en pendiente, ondulado, no apto para personas con movilidad reducida.

Buen calzado para caminar, ropa adaptada a las condiciones meteorológicas.

Inscripción en la Oficina de Turismo por teléfono o correo electrónico.

Vom Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine vorgeschlagene und von Herrn Thierry Gidé geleitete Exkursion.

Vorstellung eines Kalk-Trockenrasens: Besonderheiten dieser Lebensräume, Flora, Entomofauna und spezifische Vogelwelt, Geologie des Muschelkalks.

Gefälliges, hügeliges Gelände, nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet.

Gute Wanderschuhe, dem Wetter angepasste Kleidung.

Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt per Telefon oder E-Mail.

