Sarreguemines Moselle Dans un univers totalement décalé entre l’univers de Jules Verne et les films d’animation japonais, nos Fous Volants, aventuriers excentriques, équipés de leurs drôles de machines cherchent désespérément à prendre les airs. Pour ouvrir le bout du monde, ils bravent tous les dangers accompagnés de leurs musiciens porteurs de lumières, qui les guident dans leur folie…Mais réussiront-ils à s’envoler ? +33 3 87 98 93 58 http://www.sarreguemines.fr/summerfest Remue-Ménage dernière mise à jour : 2021-07-02 par

lieuville 49.11093#7.068