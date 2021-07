Sarreguemines Sarreguemines Moselle, Sarreguemines SARREGUEMINES SUMMER FEST : MR MOUSTACHE Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines Moselle Mr Moustache est un personnage excentrique qui voit l’amour partout. En silence, il nous raconte son amusante histoire d’amour. Après une succession d’accidents, de gaffes et de solutions maladroites, ce personnage conquiert son aimée. Mais sur les sentiers de l’amour, l’imprévu est toujours au coin de la rue… dernière mise à jour : 2021-07-02 par

