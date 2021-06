Sarreguemines Sarreguemines Moselle, Sarreguemines SARREGUEMINES SUMMER FEST : BALADE EN SCHIFFNICKEL Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines Moselle 12 EUR Dans le cadre de la Summer Fest organisé par la ville de Sarreguemines, les rues du centre-ville seront animées tout au long de l’été !

Le Schiff-Nickel sera également de la partie : embarquez à bord de ce petit bateau bientôt mythique et évadez-vous lors d’une promenade relaxante sur la Sarre.

Billetterie en vente à l'Office de Tourisme.

