FOIRE DE LA MI-CAREME Sarreguemines Catégories d’Évènement: Moselle

Sarreguemines FOIRE DE LA MI-CAREME Sarreguemines, 13 mars 2024, Sarreguemines. Sarreguemines,Moselle Foire aux marchandises diverses.. Tout public

Mercredi 2024-03-13 08:00:00 fin : 2024-03-13 18:00:00. 0 EUR. Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



General merchandise fair. Feria de bienes diversos. Messe für verschiedene Waren. Mise à jour le 2023-10-13 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Sarreguemines Autres Adresse Ville Sarreguemines Departement Moselle Lieu Ville Sarreguemines latitude longitude 49.1108122641086;7.06814409255981

Sarreguemines Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarreguemines/