INAUGURATION DU MARCHE DE NOËL EN MUSIQUE Sarreguemines, 2 décembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Le Marché de Noël s’ouvre en musique la Compagnie Christmas Dream Jazz Band.

Un rendez-vous magique avec un départ en zone piétonne pour une arrivée Place du Marché.

Devant la Maison du Père Noël, Monsieur le Maire, Marc ZINGRAFF, fera son discours inaugural, lançant ainsi la saison de Noël.. Tout public

Samedi 2023-12-02 16:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. 0 EUR.

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



The Christmas Market opens with music by the Compagnie Christmas Dream Jazz Band.

A magical event, starting in the pedestrian zone and finishing on the Place du Marché.

In front of Santa?s House, Mayor Marc ZINGRAFF will give his inaugural speech, launching the Christmas season.

El Mercado de Navidad se inaugura con la música de la Compagnie Christmas Dream Jazz Band.

Este mágico acontecimiento comenzará en la zona peatonal y terminará en la Place du Marché.

Frente a la Casa de Papá Noel, el alcalde Marc ZINGRAFF pronunciará su discurso inaugural, dando comienzo a la temporada navideña.

Der Weihnachtsmarkt wird mit Musik der Christmas Dream Jazz Band eröffnet.

Ein magischer Termin mit einem Start in der Fußgängerzone und einer Ankunft auf dem Marktplatz.

Vor dem Haus des Weihnachtsmanns wird der Bürgermeister Marc ZINGRAFF seine Eröffnungsrede halten und damit die Weihnachtssaison einläuten.

