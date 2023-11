CYCLISTES, BRILLEZ Sarreguemines, 24 novembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Rendez-vous le 29/11, Place de la République devant l’Institution Sainte-Chrétienne pour une sortie nocturne dans le cadre de l’opération « Cyclistes, brillez ».

Le circuit de 8,2 km, sans difficultés, nous mènera du centre-ville à la zone commerciale et retour.

Je vous invite à vous équiper au maximum de façon à être vu (gilet fluo, lampes, équipement réfléchissants et toute décoration lumineuse). Nous bénéficieront également d’une dotation en équipements de la part de la Préfecture de la Moselle.

Un autre balade est programmée le 16 décembre pour profiter du marché et de l’ambiance de Noël, en espérant être vus par le maximum de monde, mais sans déranger les badauds.. Tout public

Samedi 2023-11-24 16:00:00 fin : 2023-11-24 20:00:00. 0 EUR.

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Rendezvous on 29/11, Place de la République in front of the Institution Sainte-Chrétienne for a night out as part of the « Cyclistes, brillez » operation.

The 8.2 km circuit, with no difficulties, will take us from the town center to the shopping area and back.

Please make sure you’re as well-equipped as possible to be seen (fluorescent vests, lights, reflective equipment and any luminous decorations). We’ll also be receiving an equipment grant from the Moselle Prefecture.

Another walk is scheduled for December 16 to enjoy the market and the Christmas atmosphere, in the hope of being seen by as many people as possible, but without disturbing onlookers.

Cita el 29/11 en la plaza de la República, frente a la Institución Sainte-Chrétienne, para una salida nocturna en el marco de la operación « Cyclistes, brillez ».

El recorrido, de 8,2 km, nos llevará del centro de la ciudad a la zona comercial y viceversa, sin dificultades.

Les ruego que vayan lo mejor equipados posible para ser vistos (chalecos fluorescentes, luces, material reflectante y cualquier adorno luminoso). La Prefectura del Mosela también nos proporcionará material.

El 16 de diciembre está previsto otro paseo para disfrutar del mercado y del ambiente navideño, con la esperanza de ser vistos por el mayor número posible de personas, pero sin molestar a los curiosos.

Wir treffen uns am 29.11. auf der Place de la République vor der Institution Sainte-Chrétienne zu einer Nachtfahrt im Rahmen der Aktion « Cyclistes, brillez » (Radfahrer, glänzen).

Die 8,2 km lange, unschwierige Strecke wird uns vom Stadtzentrum zur Einkaufszone und zurück führen.

Ich möchte Sie bitten, sich so gut wie möglich auszustatten, damit Sie gesehen werden (Leuchtweste, Lampen, reflektierende Ausrüstung und jegliche Lichtdekoration). Wir werden auch von der Präfektur Moselle mit Ausrüstungsgegenständen ausgestattet.

Ein weiterer Spaziergang ist für den 16. Dezember geplant, um den Markt und die weihnachtliche Atmosphäre zu genießen, in der Hoffnung, von möglichst vielen Menschen gesehen zu werden, ohne jedoch die Schaulustigen zu stören.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES