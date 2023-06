LA BOUCLE DES FAÏENCIERS – COURSE D’EAU LIBRE Sarreguemines, 26 août 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

La Boucle des Faïenciers est une étape de la Coupe de France FFN d’eau libre organisée par le Cercle Nautique de Sarreguemines. 4 épreuves sont au programme : 5km, 3km, 1250m et 500m dans la Sarre en centre-ville de Sarreguemines, Esplanade du Casino.

Vous aurez l’opportunité d’y rencontrer et de partager un moment avec Aurélie Muller (double sélectionnée aux Jeux Olympiques, championne du monde 2015 et 2017, Championne d’Europe 2016, et Vice Championne du Monde 2020 et 2022).

4 courses au total :

La 1250 : Une course d’eau libre de 1250 m. Le départ est donné à 14h45. Epreuve individuel. Âge requis : entre 11 et 99 ans. Type : coupe de France Inscription limitée à 50 participants.

La 3000 : Une course d’eau libre de 3 km. Le départ est donné à 10h30. Epreuve individuel. Âge requis : entre 14 et 99 ans. Type : coupe de France Inscription limitée à 100 participants.

La 5000 : Une course d’eau libre de 5 km. Le départ est donné à 12h30. Epreuve individuel. Âge requis : entre 14 et 99 ans. Type : coupe de France Inscription limitée à 100 participants.

La 500 : Une course d’eau libre de 500 m. Le départ est donné à 15h30. Epreuve individuel. Âge requis : entre 8 et 14 ans. Type : autres compétitions régionales. Inscription limitée à 50 participants.

Inscription :

Les inscriptions pour les 4 courses en cliquant sur le lien suivant : https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/5990/boucle-des-fa-enciers-sarreguemines. Tout public

Samedi 2023-08-26 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-26 16:00:00. 0 EUR.

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



The Boucle des Faïenciers is a stage in the FFN French Open Water Cup organized by the Cercle Nautique de Sarreguemines. 4 events are on the program: 5km, 3km, 1250m and 500m in the Sarre river in Sarreguemines town center, Esplanade du Casino.

You’ll have the opportunity to meet and share a moment with Aurélie Muller (twice selected for the Olympic Games, 2015 and 2017 World Champion, 2016 European Champion, and 2020 and 2022 World Vice-Champion).

4 races in all:

The 1250: A 1250 m open water race. Start at 2:45pm. Individual event. Required age: between 11 and 99. Type: French Cup Registration limited to 50 participants.

La 3000 : A 3 km open water race. Starts at 10:30 am. Individual event. Required age: between 14 and 99. Type: French Cup Registration limited to 100 participants.

La 5000 : 5 km open water race. Starts at 12:30 pm. Individual event. Required age: between 14 and 99. Type: French Cup Registration limited to 100 participants.

La 500 : A 500 m open water race. Starts at 3.30pm. Individual event. Required age: between 8 and 14. Type: other regional competitions. Registration limited to 50 participants.

Registration:

To register for the 4 races, click on the following link: https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/5990/boucle-des-fa-enciers-sarreguemines

La Boucle des Faïenciers es una etapa de la Copa de Francia de Aguas Abiertas FFN organizada por el Cercle Nautique de Sarreguemines. hay 4 pruebas en el programa: 5 km, 3 km, 1250 m y 500 m en el río Sarre, en el centro de Sarreguemines, Esplanade du Casino.

Tendrá la oportunidad de conocer y compartir un momento con Aurélie Muller (dos veces seleccionada para los Juegos Olímpicos, campeona del mundo en 2015 y 2017, campeona de Europa en 2016 y vicecampeona del mundo en 2020 y 2022).

4 carreras en total:

Los 1250: Una carrera de 1250 m en aguas abiertas. La salida es a las 14:45 h. Prueba individual. Edad requerida: entre 11 y 99 años. Tipo: Copa de Francia Inscripción limitada a 50 participantes.

La 3000: Una carrera en aguas abiertas de 3 km. Salida a las 10h30. Prueba individual. Edad mínima: entre 14 y 99 años. Tipo: Copa de Francia Inscripción limitada a 100 participantes.

La 5000 : Carrera en aguas abiertas de 5 km. Salida a las 12h30. Prueba individual. Edad mínima: entre 14 y 99 años. Tipo: Copa de Francia Inscripción limitada a 100 participantes.

La 500 : Carrera de 500 m en aguas abiertas. Salida a las 15h30. Prueba individual. Edad requerida: entre 8 y 14 años. Tipo: otras competiciones regionales. Inscripción limitada a 50 participantes.

Inscripciones:

Para inscribirse en las 4 carreras, haga clic en el siguiente enlace: https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/5990/boucle-des-fa-enciers-sarreguemines

Die Boucle des Faïenciers ist eine Etappe der Coupe de France FFN d’eau libre, die vom Cercle Nautique de Sarreguemines organisiert wird. es stehen 4 Wettkämpfe auf dem Programm: 5km, 3km, 1250m und 500m in der Saar im Stadtzentrum von Sarreguemines, Esplanade du Casino.

Sie haben die Gelegenheit, Aurélie Muller (zweifache Olympiateilnehmerin, Weltmeisterin 2015 und 2017, Europameisterin 2016 und Vizeweltmeisterin 2020 und 2022) zu treffen und einen Moment mit ihr zu teilen.

insgesamt 4 Rennen:

La 1250: Ein Freiwasserrennen über 1250 m. Der Start erfolgt um 14:45 Uhr. Es handelt sich um ein Einzelrennen. Erforderliches Alter: zwischen 11 und 99 Jahren. Typ: Coupe de France Anmeldung auf 50 Teilnehmer begrenzt.

La 3000: Ein Freiwasserrennen von 3 km Länge. Der Start erfolgt um 10:30 Uhr. Wettkampf für Einzelpersonen. Erforderliches Alter: zwischen 14 und 99 Jahren. Typ: Coupe de France Anmeldung auf 100 Teilnehmer begrenzt.

La 5000: Ein 5 km langes Freiwasserrennen. Der Start erfolgt um 12:30 Uhr. Wettkampf für Einzelpersonen. Erforderliches Alter: zwischen 14 und 99 Jahren. Typ: Coupe de France Anmeldung auf 100 Teilnehmer begrenzt.

La 500: Ein 500 m langes Freiwasserrennen. Der Start erfolgt um 15:30 Uhr. Wettkampf für Einzelpersonen. Erforderliches Alter: zwischen 8 und 14 Jahren. Art: Andere regionale Wettkämpfe. Anmeldung auf 50 Teilnehmer begrenzt.

Anmeldung:

Anmeldungen für alle 4 Rennen unter folgendem Link: https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/5990/boucle-des-fa-enciers-sarreguemines

