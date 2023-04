EXPOSITION – PLUMES DE NUIT Sarreguemines Catégories d’Évènement: Moselle

EXPOSITION – PLUMES DE NUIT, 3 mai 2023, Sarreguemines
4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle

2023-05-03 12:00:00 – 2023-06-30 18:00:00 Sarreguemines

Moselle . Les chouettes et les hiboux (munis d’aigrettes, plumes dressées sur la tête) sont des prédateurs indispensables à « l’équilibre » des écosystèmes. Ces chasseurs de la nuit régulent notamment les populations de rongeurs et nous offrent un spectacle inoubliable quand nous avons la chance de les observer. Hibou moyen-duc et petit-duc, chouette effraie (dame blanche), chouette hulotte, hibou des marais, chouette chevêche d’Athéna… les rapaces nocturnes et leurs milieux vous seront présentés dans cette exposition élaborée par la Ligue pour la protection des Oiseaux (LPO Moselle). contact.med@agglo-sarreguemines.fr +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/ Unsplash

