LES SARREGUEMINOISES COURENT CONTRE LE CANCER, 4 juin 2023, Sarreguemines.

La Ville de Sarreguemines en partenariat avec l’Association « Courez Avec Nous » et la « Ligue contre le Cancer » organisent une course de 5 km « Les Sarregueminoises contre le Cancer » – une course solidaire contre le cancer du sein (course à pied, marche ou nordic walking, sans chronométrage ni classement).

Manifestation 100% féminine, réservée aux femmes (ou hommes déguisés en femme).

Parcours : urbain sur routes asphaltées et chemin de halage, carrefours protégés.

Départ : 10h au-dessus de l’Esplanade du Casino (matérialisé par une ligne blanche au sol), (accueil à partir de 8h sur l’Esplanade du Casino.

Tee-shirt aux 1000 premières inscrites.

Les bénéfices seront intégralement reversés à la ligue contre le cancer.

Conditions : Avoir minimum 16 ans, les enfants devront être obligatoirement accompagnés pour la marche.. Tout public

Dimanche 2023-06-04 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 12:00:00. 10 EUR.

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



The City of Sarreguemines in partnership with the Association « Courez Avec Nous » and the « Ligue contre le Cancer » organize a 5 km race « Les Sarregueminoises contre le Cancer » – a solidarity race against breast cancer (running, walking or Nordic walking, without timing or ranking).

100% feminine event, reserved to women (or men disguised as women).

Course: urban on paved roads and towpath, protected crossroads.

Start: 10am above the Esplanade du Casino (marked by a white line on the ground), (welcome from 8am on the Esplanade du Casino.

T-shirt to the first 1000 participants.

All profits will be donated to the league against cancer.

Conditions: Must be at least 16 years old, children must be accompanied for the walk.

La Ciudad de Sarreguemines, en colaboración con la Asociación « Courez Avec Nous » y la « Ligue contre le Cancer », organiza la carrera de 5 km « Les Sarregueminoises contre le Cancer » – carrera solidaria contra el cáncer de mama (carrera, marcha a pie o marcha nórdica, sin cronometraje ni clasificación).

Se trata de un evento 100% femenino, reservado a las mujeres (u hombres vestidos de mujer).

Recorrido: urbano por carreteras asfaltadas y caminos de sirga, cruces protegidos.

Salida: a las 10 h por encima de la Explanada del Casino (marcada con una línea blanca en el suelo), (bienvenida a partir de las 8 h en la Explanada del Casino.

Camiseta para los 1000 primeros participantes.

Todos los beneficios se donarán a la liga contra el cáncer.

Condiciones: Tener al menos 16 años, los niños deben ir acompañados durante la marcha.

Die Stadt Sarreguemines organisiert in Partnerschaft mit dem Verein « Courez Avec Nous » und der « Ligue contre le Cancer » einen 5 km langen Lauf « Les Sarregueminoises contre le Cancer » – einen Solidaritätslauf gegen Brustkrebs (Laufen, Walken oder Nordic Walking, ohne Zeitmessung oder Rangliste).

Veranstaltung zu 100% für Frauen, nur für Frauen (oder als Frauen verkleidete Männer).

Strecke: Stadtstrecke auf asphaltierten Straßen und Treidelpfad, geschützte Kreuzungen.

Start: 10 Uhr über der Esplanade du Casino (materialisiert durch eine weiße Linie auf dem Boden), (Empfang ab 8 Uhr auf der Esplanade du Casino.

T-Shirt für die ersten 1000 Teilnehmer.

Die Einnahmen gehen vollständig an die Krebsliga.

Bedingungen: Mindestens 16 Jahre alt sein, Kinder müssen bei der Wanderung unbedingt begleitet werden.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES