FESTIVAL PERSPECTIVE – OÜM 2 rue du Maire Massing, 2 juin 2023, Sarreguemines.

Par la Compagnie Massala

Oüm rend hommage à Oum Kalthoum, diva ultra moderne qui improvisait pendant des heures, s’habillait en homme si elle le souhaitait et à Omar Khayyam, poète persan du XIème siècle qui célébrait l’ivresse, la transe et l’amour. La voix et la puissance de la diva, les recherches du poète mathématicien sur la notion de poids, d’équilibre et de temps, sont pour la danse autant de bases d’inspirations fondatrices et précieuses. Oüm c’est aussi et surtout des corps qui vibrent ensemble au gré des injonctions de la musique live, abolissant les frontières stylistiques, ouvrant la voie à l’improvisation et à l’enivrement tout en explorant la singularité de chaque danseur. Création musicale et poétique, Oüm donne vie à cette transe intemporelle où chant, poésie, danse et musique s’unissent pour célébrer le temps présent.. Tout public

Samedi 2023-06-02 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-02 21:15:00. 20 EUR.

2 rue du Maire Massing

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



By the Massala Company

Oüm pays homage to Oum Kalthoum, an ultra-modern diva who improvised for hours on end and dressed as a man if she wished, and to Omar Khayyam, the 11th century Persian poet who celebrated intoxication, trance and love. The voice and the power of the diva, the research of the mathematician poet on the notion of weight, balance and time, are for the dance so many bases of fundamental and precious inspirations. Oüm is also and above all about bodies vibrating together to the dictates of live music, abolishing stylistic boundaries, opening the way to improvisation and intoxication while exploring the singularity of each dancer. A musical and poetic creation, Oüm brings to life this timeless trance where song, poetry, dance and music unite to celebrate the present time.

Por la Compagnie Massala

Oüm rinde homenaje a Oum Kalthoum, diva ultramoderna que improvisaba durante horas y se vestía de hombre si lo deseaba, y a Omar Khayyam, poeta persa del siglo XI que celebró la embriaguez, el trance y el amor. La voz y la fuerza de la diva, las investigaciones del poeta matemático sobre la noción de peso, equilibrio y tiempo, son para la danza otras tantas bases de inspiraciones fundamentales y preciosas. Oüm es también, y sobre todo, cuerpos que vibran juntos al dictado de la música en directo, rompiendo las fronteras estilísticas, abriendo el camino a la improvisación y a la embriaguez mientras se explora la singularidad de cada bailarín. Creación musical y poética, Oüm da vida a este trance intemporal donde canto, poesía, danza y música se unen para celebrar el tiempo presente.

Von der Compagnie Massala

Oüm ist eine Hommage an Oum Kalthoum, eine ultramoderne Diva, die stundenlang improvisierte und Männerkleidung trug, wenn sie wollte, und an Omar Khayyam, einen persischen Dichter aus dem 11. Jahrhundert, der den Rausch, die Trance und die Liebe feierte. Die Stimme und die Kraft der Diva, die Forschungen des Dichters und Mathematikers über das Konzept des Gewichts, des Gleichgewichts und der Zeit sind für den Tanz ebenso grundlegende und wertvolle Inspirationsgrundlagen. Oüm steht auch und vor allem für Körper, die gemeinsam im Takt der Live-Musik vibrieren, stilistische Grenzen aufheben, den Weg für Improvisation und Rausch ebnen und dabei die Einzigartigkeit jedes Tänzers erforschen. Oüm ist eine musikalische und poetische Kreation, die eine zeitlose Trance zum Leben erweckt, in der Gesang, Poesie, Tanz und Musik sich vereinen, um die Gegenwart zu feiern.

