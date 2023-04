FESTIVAL RANDO-MOSELLE – DÉCOUVERTE HISTORIQUE ET SCIENTIQUE DU PARC MUNICIPAL Sarreguemines Catégories d’Évènement: Moselle

2023-05-27 14:00:00 – 2023-05-27 15:30:00

Moselle . Sortie organisée par l’Office de Tourisme Sarreguemines Confluences dans le cadre du Festival Rando-Moselle en partenariat avec Moselle Attractivité et animée par Mr Jean-Claude Peltre et l’Association Confluence.

Identification des arbres, naissance du parc, son origine d’après cartes, plans et photos, son portail, ses sources, la carrière d’argile, l’emplacement de l’ancienne tuilerie, vue de la façade de l’ancien hôpital et aperçu de l’architecture de la partie haute de la rue du Parc. Chaussures de randonnée ou baskets, tenue vestimentaire adaptée à la météo.

Réservation par téléphone ou mail auprès de l’Office de Tourisme (dans la limite des places disponibles). Cindy Turpin

