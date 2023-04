FESTIVAL DU PATRIMOINE NATUREL – DÉCOUVERTE HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE DU PARC MUNICIPAL, 27 mai 2023, Sarreguemines.

Sortie proposée par l’Association Confluence et animée par Mr Jean-Claude Peltre.

Identification des arbres, naissance du parc, son origine d’après cartes, plans et photos, son portail, ses sources, la carrière d’argile, l’emplacement de l’ancienne tuilerie, vue de la façade de l’ancien hôpital et aperçu de l’architecture de la partie haute de la rue du Parc.

Chaussures de randonnée ou baskets, tenue vestimentaire adaptée à la météo.

Le parcours ne présente pas de difficulté particulière, à déconseiller cependant aux personnes ayant des difficultés pour marcher.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou mail.. Tout public

Samedi 2023-05-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-27 15:30:00. 0 EUR.

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Outing proposed by the Confluence Association and animated by Mr. Jean-Claude Peltre.

Identification of the trees, birth of the park, its origin according to maps, plans and photos, its gate, its springs, the clay quarry, the location of the old tile factory, view of the facade of the old hospital and overview of the architecture of the upper part of the rue du Parc.

Hiking shoes or sneakers, clothing adapted to the weather.

The route does not present any particular difficulty, but is not recommended for people with walking difficulties.

Registration at the Tourist Office by phone or e-mail.

Excursión propuesta por la Asociación Confluencia y dirigida por el Sr. Jean-Claude Peltre.

Identificación de los árboles, nacimiento del parque, su origen según mapas, planos y fotos, su puerta, sus fuentes, la cantera de arcilla, la ubicación de la antigua fábrica de tejas, vista de la fachada del antiguo hospital y visión general de la arquitectura de la parte alta de la rue du Parc.

Se requiere calzado de senderismo o zapatillas de deporte, así como ropa adecuada para el clima.

El recorrido no es especialmente difícil, pero no se recomienda a personas con dificultades para caminar.

Inscripción en la Oficina de Turismo por teléfono o correo electrónico.

Dieser Ausflug wird von der Association Confluence angeboten und von Herrn Jean-Claude Peltre geleitet.

Identifizierung der Bäume, Entstehung des Parks, sein Ursprung nach Karten, Plänen und Fotos, sein Portal, seine Quellen, die Tongrube, der Standort der ehemaligen Ziegelei, Blick auf die Fassade des ehemaligen Krankenhauses und Einblick in die Architektur des oberen Teils der Rue du Parc.

Wanderschuhe oder Turnschuhe, dem Wetter angepasste Kleidung.

Die Strecke weist keine besonderen Schwierigkeiten auf, Personen mit Gehbehinderungen ist jedoch davon abzuraten.

Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt per Telefon oder E-Mail.

