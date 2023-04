FESTIVAL DU PATRIMOINE NATUREL – DÉCOUVERTE HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE D’UN MILIEU FORESTIER Route de Nancy, 22 mai 2023, Sarreguemines.

Sortie proposée par l’Association Confluence et animée par Mr Jean-Claude Peltre.

Identification des essences forestières, lien entre la nature du sol (en lien avec la carte géologique) et essences forestières, le sol et sa litières, les mardelles (comparaison avec des trous d’obus du 1er mai 1944, origines possibles), quelques notion de gestion de la forêt à partir de cartes du XVIIIe siècle, le cantonnement du Courtzwald et son origine.

Le parcours se fait uniquement sur chemins et sentiers pour préserver les peuplements forestiers.

Le parcours ne présente pas de difficulté, il n’y a pratiquement pas de déclivité, à déconseiller cependant aux personnes ayant des difficultés pour marcher.

Chaussures de randonnée ou baskets, tenue vestimentaire adaptée à la météo, couvrant bien le corps, chapeau ou casquette.

(Sortie annulée ou reportée en cas de pluie intense et surtout en cas de vent fort).

Inscription auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou mail.. Tout public

Lundi 2023-05-22 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-22 15:30:00. 0 EUR.

Route de Nancy

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Outing proposed by the Confluence Association and led by Mr. Jean-Claude Peltre.

Identification of forest species, link between the nature of the soil (in connection with the geological map) and forest species, the soil and its litter, the mardelles (comparison with shell holes of May 1st, 1944, possible origins), some notion of forest management from maps of the 18th century, the cantonment of Courtzwald and its origin.

The route is only on roads and paths to preserve the forest stands.

The route does not present any difficulty, there is practically no slope, but it is not recommended for people with walking difficulties.

Hiking shoes or sneakers, clothing adapted to the weather, covering the body well, hat or cap.

(The outing will be cancelled or postponed in case of heavy rain and especially in case of strong wind).

Registration at the Tourist Office by phone or e-mail.

Excursión propuesta por la Asociación Confluencia y dirigida por el Sr. Jean-Claude Peltre.

Identificación de las especies forestales, vínculo entre la naturaleza del suelo (en relación con el mapa geológico) y las especies forestales, el suelo y su hojarasca, las mardelles (comparación con los agujeros de conchas del 1 de mayo de 1944, posibles orígenes), algunas nociones de gestión forestal basadas en mapas del siglo XVIII, el acantonamiento de Courtzwald y su origen.

La ruta discurre únicamente por senderos y pistas para preservar las masas forestales.

La ruta no es difícil, prácticamente no hay desnivel, pero no se recomienda para personas con dificultades para caminar.

Calzado de senderismo o zapatillas deportivas, ropa adaptada a la climatología, cubrir bien el cuerpo, gorra o sombrero.

(La salida se anulará o aplazará en caso de lluvia intensa y, sobre todo, en caso de viento fuerte).

Inscripción en la Oficina de Turismo por teléfono o correo electrónico.

Dieser Ausflug wird von der Association Confluence angeboten und von Herrn Jean-Claude Peltre geleitet.

Identifizierung der Waldarten, Verbindung zwischen der Bodenbeschaffenheit (in Verbindung mit der geologischen Karte) und den Waldarten, der Boden und seine Streu, die Mardellen (Vergleich mit den Granatlöchern vom 1. Mai 1944, mögliche Ursprünge), einige Begriffe der Waldbewirtschaftung anhand von Karten aus dem 18. Jahrhundert, die Unterkunft Courtzwald und ihr Ursprung.

Die Strecke verläuft ausschließlich auf Wegen und Pfaden, um die Waldbestände zu erhalten.

Die Strecke ist nicht schwierig, es gibt praktisch keine Steigungen, dennoch ist sie für Personen mit Gehbehinderungen nicht zu empfehlen.

Wanderschuhe oder Turnschuhe, dem Wetter angepasste Kleidung, die den Körper gut bedeckt, Hut oder Mütze.

(Bei starkem Regen und vor allem bei starkem Wind wird der Ausflug abgesagt oder verschoben).

Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt per Telefon oder E-Mail.

