GRAND CONCERT DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE SARREGUEMINES, 14 mai 2023, Sarreguemines

2023-05-14 16:00:00 – 2023-05-14 18:00:00

Moselle . Cette année la Musique Municipale de Sarreguemines fête ses 140 ans, pour cette occasion de nouveaux morceaux ont été crée :

– Création de 140 ! : pour harmonie et batterie fanfare de et sous la direction de Joseph Dieffenthaler.

– Création de Gaimundia : pour quintet de jazz et harmonie de Damien Prud’Homme – direction : Jean Kiffer. Nous vous attendons nombreux pour partager avec vous cet anniversaire ! Billets en vente à l’Office de Tourisme de Sarreguemines. mmsofficielle@gmail.com Musique Municipale de Sarreguemines

