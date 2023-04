THEATRE : ECLATS DE RIRE Casino des Faïenceries, 13 mai 2023, Sarreguemines.

L’association « Aux Arts Etc… » vous propose une représentation de théâtre au Casino des Faïenceries. Il s’agît de 13 courtes pièces pour retrouver le rire en cette période morose ! Piièces de Jean Tardieu : « Un mot pour un autre », Jean Claude Grumberg : « Les Vacances » et 10 autres pièces courtes.

Un entracte gourmand sera proposé !. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-13 23:00:00. 10 EUR.

Casino des Faïenceries rue du Colonel Cazal

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



The association « Aux Arts Etc… » proposes a theater performance at the Casino des Faïenceries. It is about 13 short plays to find the laughter in this morose period! Plays by Jean Tardieu : « Un mot pour un autre », Jean Claude Grumberg : « Les Vacances » and 10 other short plays.

A greedy intermission will be proposed!

La asociación « Aux Arts Etc… » propone un espectáculo teatral en el Casino des Faïenceries. Se trata de 13 obras cortas para encontrar la risa en este periodo moroso Obras de Jean Tardieu: « Un mot pour un autre », Jean Claude Grumberg: « Les Vacances » y otras 10 obras cortas.

Entreacto gastronómico

Der Verein « Aux Arts Etc… » bietet Ihnen eine Theateraufführung im Casino des Faïenceries. Es handelt sich um 13 kurze Stücke, um in dieser düsteren Zeit das Lachen wiederzufinden! Stücke von Jean Tardieu: « Un mot pour un autre », Jean Claude Grumberg: « Les Vacances » und 10 weitere kurze Stücke.

Eine Gourmetpause wird angeboten!

