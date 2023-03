SPECTACLE – LÉON ET LE JARDINIER Sarreguemines Catégories d’Évènement: Moselle

2023-04-22 16:00:00 – 2023-04-22 16:40:00

Moselle . Un spectacle de la Cie l’Atelier du Sous Sol. Interprétation : Isabelle et Jean-Louis Racoillet.

À voir en famille, dès 3 ans. Dans le jardin de Léon, escargots, chenilles et papillons batifolent. Les légumes poussent paisiblement… enfin pas tout à fait mais… presque.

Ce spectacle musical et sans parole propose une découverte amusante et sensorielle du monde du potager : parfum de terre et de légumes, chanson de la pluie, danse des chenilles, ballet des papillons… Sans oublier Léon, un jardinier un peu farfelu qui n’aime pas trop les mouches ! contact.med@agglo-sarreguemines.fr +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/ Cie l’Atelier du Sous Sol

