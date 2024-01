THEATRE EN PLATT : FAMILIER MEYER SPIELT VERRÜCKT ! Sarreguemines, samedi 17 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17 23:00:00

Les amateurs de théâtre en platt passeront un bon moment de détente. Fous rires et bonne humeur seront assurés par la troupe de Grundviller qui vous présente leur nouvelle pièce « Familie Meyer spielt verrückt ». Linda, la belle-fille de Victor, veut hériter de la maison du grand-père et utilise tous les stratagèmes pour y arriver. Mais Victor ne la croit pas et va se déclarer fou. Et c’est sans compter sur l’arrivée de deux fous, des vrais cette fois, enfuis du centre hospitalier spécialisé.Adultes

12 EUR.

rue du Colonel Cazal

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est theatre.grundviller57@gmail.com



L’événement THEATRE EN PLATT : FAMILIER MEYER SPIELT VERRÜCKT ! Sarreguemines a été mis à jour le 2024-01-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES