CARNAVAL : KAPPENSITZUNG Sarreguemines, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-03 20:11:00

fin : 2024-02-03 23:30:00

La SCS donnera deux représentations de son spectacle cette année sur Sarreguemines, ne les manquez sous aucun prétexte !!!!

C’est sous le règne de Dorian 1er et Elise 1ère , accompagnés des Hôtesses, leur garde princière, que les footzers, les danseuses et danseurs, les comédiens, les Tanzgardes vous feront vibrer entre deux dessins animés !!!

Venez découvrir ce magnifique spectacle avec la participation de Laurène Stenger, Pipo et Dudut et bien sûr notre couple préféré si attendu « Philomène et Albert.

Mais ne dévoilons pas tout ici …Adultes

18 EUR.

2 rue du Maire Massing

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est scs.sgms@gmail.com



