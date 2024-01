SPECTACLE – VOL AU-DESSUS D’UN NID DE COUCOU Sarreguemines, dimanche 28 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-28 16:00:00

fin : 2024-01-28 17:00:00

Les comédiens de la Classe Théâtre Adultes du Conservatoire de Sarreguemines vous invitent à partager les émotions tragicomiques de ce célèbre récit, popularisé par le cinéma, dans une nouvelle adaptation du roman de Ken Kesey mise en scène par Margot Gauer.

Mademoiselle Rachel, infirmière en cheffe, règne sur un service d’un hôpital psychiatrique. Les malades sont calmes et dociles, jusqu’au jour où arrive un nouveau et énigmatique patient prénommé Max. Commence alors un bras de fer entre le nouvel arrivant et le personnel soignant… Jusqu’à quel point cette confrontation changera-t-elle le quotidien du service ?

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.Tout public

0 EUR.

rue du Colonel Cazal

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est secretariat.conservatoire@mairie-sarreguemines.fr



