Le Festival du Film Max Ophüls de Sarrebruck, fondé en 1980, présentera lors de sa 45ème édition, du 22 au 28 janvier 2024, environ 140 films de jeunes réalisateurs et réalisatrices d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse et du Luxembourg. Les films seront à voir dans plusieurs cinémas de Sarrebruck et dans d’autres lieux en Sarre. Cette année, le festival invite également les fans de cinéma de la France et du Luxembourg à découvrir des œuvres en allemand et en français, notamment dans le cadre d’une série de films franco-allemands à Sarrebruck. La vente des billets débutera le 6 janvier 2024 à 14 heures (sur place à Sarrebruck et en ligne). Les pass et les cartes cadeaux du festival sont en vente depuis le 1er décembre 2023. Le programme complet sera disponible à partir du 20 décembre 2023 sur www.ffmop.de/fr.

Sarrebruck St. Johanner Markt St. Johann Sarrebruck 66111 Regionalverband Saarbrücken