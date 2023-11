Le Marché de Noël de Sarrebruck Sarrebruck Sarrebruck, 20 novembre 2023T 11:00, Sarrebruck.

Le Marché de Noël de Sarrebruck Sarrebruck Sarrebruck 20 novembre – 29 décembre

Le marché de Noël accueillera le public dès le 20 novembre. Le Jardin franco-allemand organisera du 1er au 3 décembre le « Jardin de Noël ». En plus : un dimanche ouvert et une Nuit du shopping. 20 novembre – 29 décembre 1

Rendez-vous au Christkindl-Markt et avec le Père-Noël volant dès le 20 novembre

Le traditionnel Marché de Noël de Sarrebruck se tiendra en plein centre-ville, le long de la Bahnhofstraße jusqu’à la place St. Johanner Markt. Ouvert tous les jours de 11h à 21h, du 20 novembre au 23 décembre, il se compose de 80 chalets permettant de se restaurer et de dénicher des cadeaux. Les chalets avec une ambiance typique de refuge de montagne ou de grange à foin offriront des moments de convivialité autour d’un vin chaud, d’un punch ou de plats traditionnels. Le Marché de Noël restera ouvert jusqu’à 22h pendant la Nuit du shopping du 16 décembre.

Un rendez-vous incontournable est bien sûr le Père-Noël volant qui, chaque jour, à 17h et à 19h, illumine le ciel du Christkindl-Markt. Dans un traineau tiré par des rennes, il raconte aux petits et aux grands l’histoire de Rudolf, son renne au nez rouge. À la tombée de la nuit, les visiteurs à la recherche de photos originales pourront également faire des photos souvenirs devant « Les Ailes de Sarrebruck », illuminées de différentes couleurs. Tout le centre-ville sera plongé dans la féérie de Noël, grâce à une décoration lumineuse mise en place par City-Marketing Saarbrücken.

Une patinoire sera installée dans la rue principale, la Bahnhofstraße, et permettra aux enfants et aux adultes de faire du patinage ou du curling. Dans le chalet baptisé « Knips-Mich », du principal sponsor Energie SaarLorLux, les visiteurs pourront immortaliser leurs souvenirs avec un photographe professionnel. Cette année aussi, une grande roue sera installée sur la place Tbilisser Platz, devant l’Opéra-Théâtre de Sarrebruck, offrant une vue imprenable sur la ville et ses environs. Tous les jours entre 17h et 18h, après le passage du Père-Noël volant, les jeunes enfants (mesurant moins de 1,40 m) ont droit à un tour gratuit dans la grande roue. Les mercredis, les attractions sont accessibles à un tarif réduit pour les enfants. Les chalets et attractions dans la Bahnhofstraße resteront ouvertes le 24 décembre de 11h30 à 14h, et du 27 au 30 décembre de 10h à 20h. Plus d’informations sur l’ensemble du programme du Christkindl-Markt de Sarrebruck sont disponibles sur le site : https://christkindlmarkt-sb.de/fr.

Le « Jardin de Noël » du 1er au 3 décembre au Jardin franco-allemand

Pour le 1er week-end de l’Avent, la ville de Sarrebruck convie les visiteurs des deux côtés de la frontière au « Jardin de Noël ». Après le succès rencontré l’année dernière, cette manifestation, présentée par la Sparkasse Saarbrücken, s’est agrandie pour répondre à la hausse de fréquentation et proposera un nouveau programme varié pour toute la famille.

Plusieurs attractions feront la joie des jeunes visiteurs, parmi lesquelles un village de lutins. Une scène flottante sera installée sur le plan d’eau pour accueillir les musiciens dans une ambiance féérique, à laquelle contribueront les nombreux stands présents au Jardin franco-allemand. Dans l’espace Südmulde, c’est un village médiéval et enchanté qui surprendra les visiteurs avec des artisans et des constructions du Moyen-Âge, des plats et des boissons traditionnels. Une fauconnerie abritera des chouettes et des faucons et des jongleurs et des magiciens viendront se mêler à la foule. Le « Jardin de Noël » emportera les visiteurs dans un voyage inattendu !

Plus d’informations sur le Jardin franco-allemand et le programme de ces 3 journées sont disponibles dès la mi-novembre sur le site : www.saarbruecken.de/weihnachtsgarten. Un service de navettes, qui desservira cette année plus de lieux, facilitera l’accès au Jardin franco-allemand.

Offre spéciale « Le mois de l’Avent à Sarrebruck »

La ville propose des offres touristiques permettant de profiter pleinement de l’ambiance de Noël ainsi que de la culture et de la gastronomie de la région, le temps d’un week-end pendant la période de l’Avent.

Tarif spécial : à partir de 89 € en chambre double ou 135 € en chambre simple par personne

• 2 nuits, petit-déjeuner inclus, dans un hôtel de la ville (vendredi, samedi, dimanche)

• Visite guidée de la ville et du marché de Noël

• Collation et vin chaud sur le marché de Noël

L’équipe de City-Marketing Saarbrücken GmbH est joignable pour toute demande d’informations par téléphone au +49 (0)681/93-809-15, par mail à l’adresse hotel.info@city-sb.de ainsi que sur son site internet https://visit.saarbruecken.de/fr.

Sarrebruck St. Johanner Markt St. Johann Sarrebruck 66111 Regionalverband Saarbrücken