https://www.songkick.com/concerts/41088550-noynx-at-sarrebourg-57400 Fête de la musique 2023 Rémi Morin, connu sous Noynx, dj et producteur français de musique Trance depuis 1998 (https://g.co/kgs/q3nQCo) sera au rendez-vous pour la fête de la musique 2023. Le déroulement du set de musique Mélange de styles de Big Room au Rawstyle en passant par la Trance émotionnelle et Trance Uplfiting. Noynx, apporte une touche unique en mixant des labels très peu connus en France couplés de mashups pour garder un moment de pure création en live. L’événement musical s’intitule Wonderland Tales Trance And Progressive Il s’agit la suite d’une longue série d’épisodes précédemment joués par Noynx, que vous pouvez retrouver sur son podcast.

En duplex sur une web Trance radio européenne. « Pouvoir apporter de pures émotions et voir bouger les personnes au rythme des mélodies et harmonies peu communes en France ! » – Noynx Noynx : Fête de la musique à Sarrebourg 2023 : Date et heures Rendez-vous le 21 juin avec Noynx pour fêter le festival de la musique 2023 à Sarrebourg, à côté du musée et 1 min à pied du centre-ville ! Place de la paix, Sarrebourg ou Lorraine rue de la paix, Sarrebourg Hoff Sarrebourg 57400 Moselle

