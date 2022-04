Nuit européennes des Musées au Musée du Pays de Sarrebourg Musée du pays de Sarrebourg et parcours Chagall Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Profitez de la Nuit européenne des Musées pour venir découvrir ou re-découvrir les expositions permanentes et temporaires du Musée du Pays de Sarrebourg. Renseignements:

Musée du Pays de Sarrebourg

Rue de la Paix

57400 SARREBOURG

03 87 08 08 68 – reservations-parcourschagall@orange.fr

Musée du Pays de Sarrebourg

Le Musée du Pays de Sarrebourg, espace contemporain conçu par l'architecte Bernard Desmoulin, présente les collections archéologiques de la région de Sarrebourg, ainsi que des faïences et porcelaines produites par la manufacture de Niderviller au XVIII siècle. Il abrite également La Paix, tapisserie réalisée par Yvette Cauquil-Prince d'après la maquette du vitrail de l'ONU peinte par Marc Chagall. La Chapelle des Cordeliers, située à quelques pas du musée, possède des vitraux conçus par Chagall, parmi lesquels un vitrail magistral de 12 mètres de haut intitulé La Paix. samedi 14 mai – 18h00 à 23h59

