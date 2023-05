CONCERT AUTOUR DE MARC CHAGALL Chapelle des Cordeliers, 22 mai 2023, Sarrebourg.

Emus par le travail de Marc Chagall, et notamment par le vitrail de la Chapelle des Cordeliers, Juliette BOUBEL, pianiste, et Emilien HU, violoniste, ont créé un programme musical sur mesure mettant en lumière le travail de l’artiste ; Messian, Debussy, Bloch, Stravinsky, Mozart, Bach et Massenet pour un véritable voyage à l’intérieur de ces œuvres. La musique donne alors à entendre les couleurs et la lumière et invite à la méditation, mais aussi à faire vivre les mouvements et les personnages. Une invitation féérique et unique. Entrée est payante. La réservation est à faire auprès du Musée du Pays de Sarrebourg ou de la Chapelle des Cordeliers. Cette manifestation est proposée par les Amis des Cordeliers.. Tout public

Lundi 2023-05-22 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-22 21:00:00. 10 EUR.

Chapelle des Cordeliers

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Moved by the work of Marc Chagall, and in particular by the stained glass window of the Chapelle des Cordeliers, Juliette BOUBEL, pianist, and Emilien HU, violinist, have created a musical program tailored to highlight the work of the artist; Messian, Debussy, Bloch, Stravinsky, Mozart, Bach and Massenet for a real journey inside these works. The music then gives to hear the colors and the light and invites to the meditation, but also to make live the movements and the characters. An enchanting and unique invitation. Entrance is not free. Reservations must be made at the Musée du Pays de Sarrebourg or at the Chapelle des Cordeliers. This event is proposed by the Friends of the Cordeliers.

Movidos por la obra de Marc Chagall, y en particular por la vidriera de la Chapelle des Cordeliers, Juliette BOUBEL, pianista, y Emilien HU, violinista, han creado un programa musical a medida destacando la obra del artista; Messian, Debussy, Bloch, Stravinsky, Mozart, Bach y Massenet para un verdadero viaje al interior de estas obras. La música da voz a los colores y a la luz e invita a la meditación, pero también a hacer revivir los movimientos y los personajes. Una invitación encantadora y única. La entrada es de pago. Es necesario reservar en el Museo del País de Sarrebourg o en la Capilla de los Cordeleros. Este evento está organizado por los Amigos de los Cordeliers.

Bewegt vom Werk Marc Chagalls und insbesondere vom Kirchenfenster der Chapelle des Cordeliers, haben Juliette BOUBEL, Pianistin, und Emilien HU, Violinist, ein maßgeschneidertes Musikprogramm geschaffen, das die Arbeit des Künstlers beleuchtet; Messian, Debussy, Bloch, Strawinsky, Mozart, Bach und Massenet für eine wahre Reise in das Innere dieser Werke. Die Musik macht dann die Farben und das Licht hörbar und lädt zur Meditation ein, aber auch dazu, die Bewegungen und Figuren zum Leben zu erwecken. Eine märchenhafte und einzigartige Einladung. Der Eintritt ist kostenpflichtig. Die Reservierung ist beim Musée du Pays de Sarrebourg oder in der Chapelle des Cordeliers vorzunehmen. Diese Veranstaltung wird von den Amis des Cordeliers angeboten.

