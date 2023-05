CONCERT DE LOUANGE AVEC ÉLOGIO place du Marché – Eglise St Barthélémy, 20 mai 2023, Sarrebourg.

La musique religieuse, ce n’est pas barbant, venez tenter l’expérience avec ce concert de louange par le groupe Élogio de Sarrebourg. La quête à l’issue de la soirée est au profit des jeunes qui se rendront cet été au Portugal pour les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). Il n’est pas nécessaire de réserver.. Tout public

Samedi 2023-05-20 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-20 22:30:00. EUR.

place du Marché – Eglise St Barthélémy

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Religious music is not boring, come and try the experience with this concert of praise by the group Élogio from Sarrebourg. The collection at the end of the evening is for the benefit of the young people who will go to Portugal this summer for the World Youth Days (WYD). Reservations are not required.

La música religiosa no es aburrida, ven a probar este concierto de alabanza del grupo Élogio de Sarrebourg. La colecta que se hará al final de la velada será en beneficio de los jóvenes que irán a Portugal este verano para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). No es necesario reservar.

Religiöse Musik ist nicht langweilig. Versuchen Sie es mit diesem Lobpreiskonzert der Gruppe Élogio aus Saarburg. Die Kollekte am Ende des Abends kommt den Jugendlichen zugute, die diesen Sommer zum Weltjugendtag nach Portugal reisen werden. Eine Reservierung ist nicht erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG