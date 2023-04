NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Musée du Pays de Sarrebourg, 13 mai 2023, Sarrebourg.

Le Musée du Pays de Sarrebourg vous propose une programmation spéciale autour de son exposition temporaire qui ouvrira ses portes officiellement.

Venez découvrir le biscuit lorrain, laissez-vous porter par de la musique du XVIIIe siècle et venez découvrir la mythologie gréco-romaine !

L’entrée et les animations sont gratuites.. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-13 22:00:00. 0 EUR.

Musée du Pays de Sarrebourg Rue de la Paix

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



The Musée du Pays de Sarrebourg offers you a special program around its temporary exhibition which will officially open its doors.

Come and discover the Lorraine cookie, let yourself be carried away by 18th century music and come and discover Greco-Roman mythology!

The entrance and the animations are free.

El Museo del País de Sarrebourg propone un programa especial en torno a su exposición temporal que abrirá oficialmente sus puertas.

Venga a descubrir la galleta de Lorena, déjese llevar por la música del siglo XVIII y venga a descubrir la mitología grecorromana

La entrada y las actividades son gratuitas.

Das Musée du Pays de Sarrebourg bietet Ihnen ein Sonderprogramm rund um seine Sonderausstellung, die offiziell ihre Pforten öffnet.

Entdecken Sie den lothringischen Keks, lassen Sie sich von Musik aus dem 18. Jahrhundert mitreißen und kommen Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch die griechisch-römische Mythologie!

Der Eintritt und die Animationen sind kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-20 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG