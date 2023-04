VIDE-GRENIER Sarrebourg Catégories d’Évènement: Moselle

Sarrebourg

VIDE-GRENIER, 15 avril 2023, Sarrebourg

2023-04-15 07:00:00 – 2023-04-15 18:00:00

Moselle . L’établissement UFA Labroise met en place un vide grenier organisé par les terminales pour leur chef d’œuvre.

Ce vide-grenier est réservé aux particuliers.

Le bulletin d’inscription est disponible sur le FB de l’établissement.

Une buvette et une petite restauration seront installées sur place. Il y aura également une tombola. fse.ufalabroise@gmail.com https://www.facebook.com/cfadominique.labroise.5 Sarrebourg

