Chants de Noël : Gospel and Spirituals Sarre-Union, 22 décembre 2023, Sarre-Union.

Sarre-Union Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 20:00:00

fin : 2023-12-22

Pour sonner les derniers préparatifs de Noël, l’année qui se termine et les familles qui se retrouvent, Zo’ Okomo Thierry Ndinda et le Strasbourg Gospel vous proposent un moment en-chanté à l’Eglise Saint-Georges de Sarre-Union.

Au programme : des chants de Noël, gospel et spirituals venus d’Afrique, d’Amérique du Nord et d’Europe. Ce sera aussi l’occasion de perpétuer les valeurs de solidarité, de partage et de générosité qui représentent Noël à travers un concert haut en couleurs et une cause noble puisque le Strasbourg Gospel dirigé par Zo’Okomo Thierry Ndinda chantera au profit de l’Espace Jalmik, premier Conservatoire des Arts d’Afrique du Cameroun, actuellement en construction à Yaoundé.

Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est



