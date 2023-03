Concert Evénement : Far Est Unlimited Sarre-Union Office de tourisme de l'Alsace Bossue Sarre-Union Catégories d’Évènement: 67260

67260 Sarre-Union . EUR La Communauté de Communes d’Alsace Bossue a le plaisir d’accueillir Far Est Unlimited (FEU) en concert exceptionnel au Centre Socio-Culturel.

FEU a un goût immodéré pour le jazz, le groove, les musiques d’ici et d’ailleurs et l’improvisation. Les musiciens imaginent leur répertoire comme un dialogue spontané, parsemé de détours inattendus : des touches pop, un jazz teinté d’inspirations orientales et africaines, au tempérament aventureux et expérimental. FEU, basé à Strasbourg, est né de la rencontre du saxophoniste Rémi Psaume (ITJ, Funkindustry…) et du guitariste et chanteur Stéphane Galeski (Kabbalah, Yazmen Trio…), accompagnés en trio du batteur Samuel Klein (Lyre le Temps, Ork…) Ouverture de la salle à 19h15. +33 3 88 00 40 39 Sarre-Union

