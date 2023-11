FESTI CONTES: conte en basque de Dorleta Kortazar « 80 amandre » Sarre Lur Berri Sare, 3 novembre 2023, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

Pour sa 10ème édition, Festi-Contes transportera petits et grands, du 1er au 11 nov, dans l’univers toujours aussi merveilleux des contes ! Durant 10 jours, ils pourront écouter, voyager, rire et profiter d’un parcours d’animations sur l’ensemble des 7 communes qui composent le Réseau des médiathèques de la Rhune. Cette édition anniversaire réunit 15 conteurs pour une trentaine de représentations.

Dorleta Kortazar présentera « 80 amandre » en euskara, spectacle destiné aux plus de 14 ans..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 21:30:00. EUR.

Sarre Lur Berri

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For its 10th edition, Festi-Contes will transport young and old alike, from November 1 to 11, into the ever-wonderful world of storytelling! For 10 days, they’ll be able to listen, travel, laugh and enjoy a range of activities in all 7 communes that make up the Réseau des médiathèques de la Rhune. This anniversary edition brings together 15 storytellers for some thirty performances.

Dorleta Kortazar will present « 80 amandre » in Euskara, a show for ages 14 and up.

En su décima edición, el Festi-Contes transportará a grandes y pequeños al maravilloso mundo de los cuentos del 1 al 11 de noviembre Durante 10 días, podrán escuchar, viajar, reír y disfrutar de diversas actividades en los 7 municipios que componen la Red de Mediatecas de Rhune. Esta edición de aniversario reúne a 15 cuentacuentos en una treintena de actuaciones.

Dorleta Kortazar presentará « 80 amandre » en euskera, un espectáculo dirigido a mayores de 14 años.

Ausgabe von Festi-Contes entführt Groß und Klein vom 1. bis 11. November in die immer noch wunderbare Welt der Märchen! 10 Tage lang können sie in allen 7 Gemeinden des Netzwerks der Mediatheken von La Rhune zuhören, reisen, lachen und von einem Animationsparcours profitieren. Bei dieser Jubiläumsausgabe treten 15 Erzähler in rund 30 Vorstellungen auf.

Dorleta Kortazar präsentiert « 80 amandre » auf Euskara, ein Stück für Kinder ab 14 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme Pays Basque