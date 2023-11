RED BANJO SARRAZINS Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord RED BANJO SARRAZINS Lille, 25 novembre 2023, Lille. RED BANJO Samedi 25 novembre, 20h00 SARRAZINS Red Banjo est le projet solo de Jean Bernard Hoste, musicien Lillois.

Il renoue avec un song writting élégant, sobre, une pop rurale au parfum d’americana.

Bandcamp SARRAZINS 54 Rue des Sarrazins, 59000 Lille

