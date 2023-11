BLACK EYES TEEN SARRAZINS Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord BLACK EYES TEEN SARRAZINS Lille, 25 novembre 2023, Lille. BLACK EYES TEEN Samedi 25 novembre, 16h00 SARRAZINS Concert des élèves du CMEM de Seclin: Atelier Jazz dirigés par Gerald Lacharrière et classes de chants dirigés par Dialina Pereira. SARRAZINS 54 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

SARRAZINS 54 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France

