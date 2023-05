SOIREE ROUGAIL SAUCISSES SALLE DES FETES Sarrazac Catégories d’Évènement: Dordogne

Sarrazac SOIREE ROUGAIL SAUCISSES SALLE DES FETES, 1 juillet 2023 19:00, Sarrazac. Soirée rougail saucisses organisé par l’Amicale Laïque de Sarrazac. Réservations obligatoires au 06 80 84 20 96 jusqu’au 27 juin. Samedi 1 juillet, 19h00 1 SALLE DES FETES SARRAZAC Sarrazac 24800 Dordogne Détails Heure : 19:00 Catégories d’Évènement: Dordogne, Sarrazac Autres Lieu SALLE DES FETES Adresse SARRAZAC Ville Sarrazac Departement Dordogne Lieu Ville SALLE DES FETES Sarrazac

SALLE DES FETES Sarrazac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrazac/

SOIREE ROUGAIL SAUCISSES SALLE DES FETES 2023-07-01 was last modified: by SOIREE ROUGAIL SAUCISSES SALLE DES FETES SALLE DES FETES Sarrazac 1 juillet 2023 19:00