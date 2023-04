Soirée moules frites Salle des fêtes Sarrazac Catégories d’Évènement: Dordogne

Sarrazac

Soirée moules frites Salle des fêtes, 30 septembre 2023, Sarrazac. Soirée moules frites.

Réservation au +33 6 20 76 34 44.

Salle des fêtes

Sarrazac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mussels and French fries evening.

Reservation at +33 6 20 76 34 44 Noche de mejillones y patatas fritas.

Reservas al +33 6 20 76 34 44 Abend mit Miesmuscheln und Pommes frites.

