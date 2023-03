Journées africaines Sarras Sarras Catégories d’Évènement: Ardèche

Sarras

Journées africaines, 13 mai 2023, Sarras Sarras. Journées africaines Complexe sportif Sarras Ardèche

2023-05-13 10:00:00 10:00:00 – 2023-05-14 19:00:00 19:00:00 Sarras

Ardèche Sarras . Les visiteurs pourront profiter de ces 22èmes journées africaines pour découvrir un large choix d’artisanat d’Afrique : bijoux, bronzes, bois, vannerie, osier, vêtements, tissu, batiks, alimentation, tresses.. Buvette et restauration sur place. +33 6 88 41 36 42 Sarras

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Sarras Autres Lieu Sarras Adresse Complexe sportif Sarras Ardèche Ville Sarras Sarras Departement Ardèche Tarif Lieu Ville Sarras

Sarras Sarras Sarras Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarras sarras/

Journées africaines 2023-05-13 was last modified: by Journées africaines Sarras 13 mai 2023 Ardèche Complexe sportif Sarras Ardeche Sarras

Sarras Sarras Ardèche