2023-04-15 18:00:00

Ardèche Sarras . Mr Gérard ROBERT est un photographe amateur qui immortalise les ponts. Lors de la conférence, il présentera de nombreuses photos et montrera la richesse de ces ouvrages. Il est l’auteur d’un album, « l’Ardèche des ponts ». gduranton@wanadoo.fr Sarras

