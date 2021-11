Sarrance Place du fronton Pyrénées-Atlantiques, Sarrance Spectacle de la troupe amateur d’Oreka Place du fronton Sarrance Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Spectacle de la troupe amateur d’Oreka Place du fronton, 20 décembre 2021 18:30, Sarrance. Lundi 20 décembre, 18h30 Sur place Entrée libre animations@mairiedeciboure.com, 0610754561 Pour conclure ces deux semaines en beauté, nous ouvrons la piste à la troupe de jeunes amateurs d’Oreka, Akrod’cirque ! Pour conclure ces deux semaines en beauté, nous ouvrons la piste à la troupe de jeunes amateurs d’Oreka, Akrod’cirque ! Elle investira le chapiteau et nous présentera ses numéros d’acrobatie, d’équilibres ou encore de jonglage ! De belles surprises artistiques en perspective !

Chapiteau place du fronton – Tout public – Accès libre Place du fronton Place du fronton 64490 Sarrance Pyrénées-Atlantiques lundi 20 décembre – 18h30 à 19h00

