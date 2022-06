Festival Xaltaian Best #2 Place du fronton Sarrance Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Festival Xaltaian Best #2 Place du fronton, 17 juin 2022 19:00, Sarrance. 17 – 19 juin Sur place Gratuit https://www.facebook.com/cultureciboure, animations@mairiedeciboure.com, 0610754561 Pour cette deuxième édition, qui se tiendra du 17 au 19 juin, la programmation sera éclectique et colorée, et elle donnera au public des envies de frétiller sur la piste de danse ! La 1ère édition du festival cibourien Xaltaian Best a eu lieu du 2 au 4 juillet 2021 et elle a mis à l’honneur les talents musicaux du territoire. Sur le week-end, 10 groupes sont montés sur scène devant plus de 2 000 spectateurs ! Pour cette deuxième édition, qui se tiendra du 17 au 19 juin, la programmation sera éclectique et colorée, et elle donnera au public des envies de frétiller sur la piste de danse ! Avec des groupes venus du Pays Basque, des Landes ou de Gironde, et des esthétiques musicales multiples, la ville de Ciboure vibrera le temps d’un week-end aux rythmes de la musique rock, jazz, électro ou encore rap et musique du monde ! Cette année, le festival s’ouvrira à nouveau le vendredi soir depuis Socoa, réaffirmant la volonté de décentraliser l’événement pour faire vivre les quartiers de la ville. La place Koxe Arbiza accueillera ainsi cette première soirée, acoustique et familiale.

Toujours gratuit et populaire, le festival poursuit sa route dans les rues de Ciboure, pour partager avec les habitants des moments collectifs et festifs ! Place du fronton Place du fronton 64490 Sarrance Pyrénées-Atlantiques vendredi 17 juin – 19h00 à 23h00

samedi 18 juin – 19h00 à 23h59

dimanche 19 juin – 11h00 à 12h00

dimanche 19 juin – 19h30 à 21h30

