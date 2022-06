Concert de magie mentale Place du fronton Sarrance Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sarrance

Concert de magie mentale Place du fronton, 23 juillet 2022 19:00, Sarrance. Samedi 23 juillet, 19h00 Sur place Gratuit animations@mairiedeciboure.com, 0610754561

La compagnie explore avec humour les ponts entre magie, mentalisme et musique grâce au personnage de Raoul Lambert, crooner/looser presque digitateur. La compagnie explore avec humour les ponts entre magie, mentalisme et musique grâce au personnage de Raoul Lambert, crooner/looser presque digitateur. Une attention particulière est portée au rapport d’intimité avec le public et à la mise en exergue des conventions de représentation. La toile de fond est le show business, créateur artificiel d’icônes et de stars, miroir aux alouettes où la réalité n’est plus qu’une coquille vide. Place du fronton Place du fronton 64490 Sarrance Pyrénées-Atlantiques samedi 23 juillet – 19h00 à 20h00

Détails Heure : 19:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Sarrance Autres Lieu Place du fronton Adresse Place du fronton Ville Sarrance lieuville Place du fronton Sarrance Departement Pyrénées-Atlantiques

Place du fronton Sarrance Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrance/

Concert de magie mentale Place du fronton 2022-07-23 was last modified: by Concert de magie mentale Place du fronton Place du fronton 23 juillet 2022 19:00 Place du fronton Sarrance

Sarrance Pyrénées-Atlantiques