Exposition « Les 25 portrais officiels des Présidents »  

2023-04-09 – 2023-04-30 Corrèze Sarran . 25 portraits officiels pour 25 Présidents de la République française, de Louis-Napoléon Bonaparte à Emmanuel Macron. Il s’agit avant tout d’un rite républicain, mis en scène par chaque nouveau président accédant à la fonction, c’est également un objet de communication fortement chargés en symboles. Une image de pouvoir construite à l’aide de lumières artificielles, d’accessoires (une table, des livres), de manière de diffuser une idée, un message de rupture avec le prédécesseur – ou de continuité -, et à laisser une trace… C’est ainsi depuis 150 ans. Visible aux heures d’ouverture du musée. Renseignements au 05 55 21 77 77. Sarran

