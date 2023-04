Exposition temporaire : « OPINEL » Sarran OT d'Egletons Catégorie d’Évènement: Sarran

2023-04-09 10:00:00 – 2023-04-30 12:30:00 Sarran Corrèze Sarran . Le 4 mai 2000, le président Jacques Chirac recevait des mains du Maire de Chambéry un couteau de poche Opinel n°13. De ce cadeau est née l’envie d’exposer pour la première fois au musée un savoir-faire technique 100% français propre à une entreprise familiale, dont le nom a croisé la route présidentielle et dont la production iconique, le couteau pliant, est entré dans la collection départementale sous le numéro 2001.0001.1054. Au-delà d’une saga familiale, d’une marque centenaire et de plus d’une centaine de couteaux présentés, l’exposition rappelle que l’un des rôles du Président de la République est de représenter la marque France lors de ses déplacements. Visible aux heures d’ouverture du musée.

