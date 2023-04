SORTIE NATURE – CIRCUIT DES MARDELLES DE LA FORÊT DE SARRALBE, 25 juin 2023, Sarralbe .

SORTIE NATURE – CIRCUIT DES MARDELLES DE LA FORÊT DE SARRALBE

2023-06-25 14:00:00 – 16:30:00

Au cœur de l’été, profitez de la fraîcheur du sous-bois pour découvrir les secrets de nos forêts lors d’une agréable promenade dans la forêt communale de Sarralbe.

Vous apprendrez l’identification des arbres d’après leurs écorces, leurs fruits et leurs feuilles. Vous comprendrez la nature du sol, les essences forestières et le lien qui unit les différentes formes de vie qui peuplent la forêt. Vous apprendrez également l’origine des mystérieuses mardelles, ces petites mares qui jonchent certaines de nos forêts.

Observez l’architecture unique de la maison forestière, ancien chalet de chasse du baron De Schmidt construit en grès rose et faites quelques pas pour vous promener dans l’arboretum, qui compte pas moins d’une soixantaine d’espèces !

Au fil des chemins qui arpentent le sous-bois, vous décèlerez avec plaisir la nature de son écosystème, en compagnie de votre guide, Jean-Claude Peltre, Professeur des sciences de la Nature. Il saura vous transmettre son savoir et sa passion avec enthousiasme.

Cette agréable promenade vous offrira l’occasion d’être initié aux bases de la gestion durable et de la préservation du patrimoine forestier, garants de sa diversité biologique, de sa capacité de régénération et de sa vitalité.

Chaussures de marche et tenue adaptée à la météo (sortie annulée en cas de fort vent ou orage).

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou via https://reservation.sarreguemines-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html

Dans la limite des places disponibles.

