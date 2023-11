CONFÉRENCE / Clément VENCO SARP Sarp, 5 décembre 2023, Sarp.

Sarp,Hautes-Pyrénées

La commune de Sarp a le plaisir de vous inviter à la Conférence,

donnée par Clément VENCO – Archéologue – Membre du Laboratoire TRACES de l’Université Toulouse

CONFÉRENCE : LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DU RASPE (Sarp/Izaourt)

ET LA CONFLUENCE GAEONNE/OURSE DURANT LA PROTOHISTOIRE.

2023-12-05 18:00:00 fin : 2023-12-05 . .

SARP à la salle des fêtes de Sarp

Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



The commune of Sarp is pleased to invite you to a conference,

given by Clément VENCO – Archaeologist – Member of the TRACES Laboratory, Toulouse University

LECTURE: THE RASPE ARCHAEOLOGICAL SITE (Sarp/Izaourt)

AND THE GAEONNE/OURSE CONFLUENCE DURING PROTOHISTORY

El municipio de Sarp tiene el placer de invitarle a una conferencia

impartida por Clément VENCO – Arqueólogo – Miembro del Laboratorio TRACES de la Universidad de Toulouse

CONFERENCIA: EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE RASPE (Sarp/Izaourt)

Y LA CONFLUENCIA GAEONNE/OURSE DURANTE LA PROTOHISTORIA

Die Gemeinde Sarp freut sich, Sie zu einem Vortrag einladen zu können,

gehalten von Clément VENCO – Archäologe – Mitglied des Laboratoriums TRACES der Universität Toulouse

VORTRAG: DIE ARCHÄOLOGISCHE STÄTTE DES RASPE (Sarp/Izaourt)

UND DER ZUSAMMENFLUSS VON GAEONNE UND COURSE WÄHREND DER FRÜHGESCHICHTE

