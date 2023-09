Atelier découverte • TIR À L’ARC SARP Sarp, 1 novembre 2023, Sarp.

Sarp,Hautes-Pyrénées

Partez dans les bois, entre amis ou en famille, et apprenez, accompagné d’un guide à mettre vos flèches dans le mille !

Bruno, moniteur de tir à l’arc du Bureau Montagne des Nestes vous apprendra les techniques de tir à l’arc.

Un bon moment dans le bois de Sarp !

Tarifs :

15€ / adulte

10€/ -12ans

Venir avec des chaussures fermées.

Activité à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire..

2023-11-01 14:00:00 fin : 2023-11-01 16:00:00. .

SARP au parking du camin du bois de Sarp

Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Take to the woods, with friends or family, and learn from a guide how to hit the bull’s-eye with your arrows!

Bruno, an archery instructor from the Bureau Montagne des Nestes, will teach you archery techniques.

A great time in the Sarp woods!

Price :

15? / adult

10 per child under 12

Bring closed shoes.

Activity from 8 years old.

Reservations required.

Salga al bosque, con amigos o en familia, y aprenda con un guía a dar en la diana con sus flechas

Bruno, instructor de tiro con arco del Bureau Montagne des Nestes, te enseñará las técnicas del tiro con arco.

Un momento inolvidable en el bosque de Sarp

Precio :

15? por adulto

10 por niño menor de 12 años

Traer zapatos cerrados.

Para niños a partir de 8 años.

Imprescindible reservar.

Gehen Sie mit Freunden oder der Familie in den Wald und lernen Sie in Begleitung eines Führers, wie Sie Ihre Pfeile ins Schwarze treffen!

Bruno, ein Bogenschießlehrer des Bureau Montagne des Nestes, wird Ihnen die Techniken des Bogenschießens beibringen.

Eine gute Zeit im Wald von Sarp!

Preise:

15 ? / Erwachsener

10 / unter 12 Jahren

Kommen Sie mit geschlossenen Schuhen.

Aktivität ab 8 Jahren.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT de Neste-Barousse|CDT65