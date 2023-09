Rand’orientation SARP Sarp, 30 octobre 2023, Sarp.

Partez dans le bois du Sarp et testez votre sens de l’orientation !

• à 10h00 :

Participez à l’initiation – découverte du nouvel équipement « parcours permanent de Course d’Orientation » mis en place par la commune de Sarp.

Venez en famille, entre ami.e.s apprendre les premiers rudiments de l’orientation et partez sur les chemins valider vos premières balises !

L’initiation est animée par les professionnels du Bureau Montagne des Nestes et est gratuite.

• à 14h00 :

Pour aller plus loin, deux rand’orientation sont proposées – 4 et 6 km.

Tarifs : 10€ / adulte et gratuit pour les jeunes – les enfants devront être accompagnés d’un adulte sur la randonnée.

Matériel prêté – boussole

Réservation obligatoire..

2023-10-30 14:00:00 fin : 2023-10-30 12:00:00. .

SARP au parking du parking du bois de Sarp

Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Set off into the Sarp woods and test your sense of direction!

? 10:00 am:

Take part in an introduction to the new « permanent orienteering course » set up by the Sarp commune.

Come along with your family or friends to learn the basics of orienteering, and set out on the trails to validate your first markers!

The initiation is led by professionals from the Bureau Montagne des Nestes and is free of charge.

? at 2.00 pm:

For those who want to go further, there are two orienteering tours on offer – 4 and 6 km.

Price: 10? / adult and free for youngsters – children must be accompanied by an adult on the hike.

Equipment on loan – compass

Reservations required.

Recorre los bosques de Le Sarp y pon a prueba tu sentido de la orientación

? 10.00 h:

Iniciación al nuevo « recorrido de orientación permanente » del municipio de Sarp.

Venga en familia o con amigos para aprender las bases de la orientación y adéntrese en los senderos para encontrar sus primeras balizas

El curso de iniciación está dirigido por profesionales del Bureau Montagne des Nestes y es gratuito.

? a las 14 h:

Si quiere ir más lejos, le proponemos dos recorridos de orientación de 4 y 6 km.

Precio: 10 euros/adulto y gratuito para los jóvenes. Los niños deben ir acompañados de un adulto.

Préstamo de material: brújula

Imprescindible reservar.

Machen Sie sich auf den Weg in den Bois du Sarp und testen Sie Ihren Orientierungssinn!

? um 10:00 Uhr :

Nehmen Sie an der Einführung – Entdeckung der neuen Einrichtung « parcours permanent de Course d’Orientation » teil, die von der Gemeinde Sarp eingerichtet wurde.

Lernen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden die ersten Grundlagen des Orientierungslaufs kennen und machen Sie sich auf den Weg, um Ihre ersten Markierungen zu bestätigen!

Die Einführung wird von den Profis des Bureau Montagne des Nestes geleitet und ist kostenlos.

? um 14.00 Uhr :

Wenn Sie noch weiter gehen wollen, werden zwei Orientierungswanderungen angeboten – 4 und 6 km.

Preis: 10 ? / Erwachsener und kostenlos für Jugendliche – Kinder müssen auf der Wanderung von einem Erwachsenen begleitet werden.

Verleih von Material – Kompass

Reservierung erforderlich.

